خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع اللحوم والعدس والجبن وهبوط الذهب

كتب : آية محمد

01:52 م 02/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، واللحوم، والجبن، والليمون، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع الطماطم والليمون والبصل اليوم الثلاثاء في سوق العبور

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والعدس والجبن اليوم الثلاثاء بالأسواق

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

