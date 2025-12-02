ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء 2-12-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3770 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4847 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5655 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6462 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 45240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64628 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 200994 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 323142 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 4222 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.