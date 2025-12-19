ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور
أسعار السمك
كتب- أحمد الخطيب:
ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 64 و68 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و150 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و400 جنيه.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.