التوترات الجيوسياسية والفائدة.. ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب؟

القاهرة - مصراوي:

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، إن أسعار المعدن النفيس قد سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت حاجز الـ 65% منذ بداية العام الجاري، مبينا أن هذه القفزة الكبيرة ترجع إلى مجموعة من العوامل العالمية الضاغطة، وفي مقدمتها التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وسياسات البنك الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة.



وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن الذهب يتفاعل بشكل مباشر مع أي تحركات في أسعار الفائدة، موضحًا بأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، منح أسعار الذهب عالميًا دفعة قوية، أسفرت عن ارتفاع المعدن الأصفر بنحو 200 دولار خلال فترة وجيزة.

كما أشار إلى أن كل خفض جديد لأسعار الفائدة يميل عادة إلى دفع الأسعار لمزيد من الارتفاع، وهو ما يوضح الأداء القوي والاستثنائي الذي شهده سوق الذهب منذ مطلع العام.