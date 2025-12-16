وزير الاستثمار يبحث مع نظيره القطري دعم التكامل الصناعي والتجاري بين البلدين

تصوير: محمد معروف:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يستهدف تنمية جزيرة تطل على النيل في سوهاج مع تصور مبدئي لضمها فندق ونادٍ رياضي للألعاب الرياضية.

ولفت ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان، إلى أنه افتتح مؤخرا فرعا لشركة شغلني في سوهاج لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات العملية وإلحاقهم بالشركات بدون أي مصاريف خاصة بعملية التعهيد.

وعن نظرته للقطاع السياحي وفرص ضخ استثمارات مستقبلية، أشار ساويرس، إلى أنه ضخ استثمارات إجمالية بنحو مليار ونصف في منطقة الأهرامات.

وأضاف نجحنا في القضاء على الممارسات الضارة الصادرة من أصحاب الخيول والجمال في المنطقة والعمليات الاستفزازية التي كانت تثير غضب السياح وتمكنا من إدخال الأتوبيسات وإدارة المنطقة بشكل جيد.