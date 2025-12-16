إعلان

ساويرس: 1.5 مليار جنيه استثماراتنا بمنطقة الأهرامات ونسعى لتنمية جزيرة على النيل بسوهاج

كتب : منال المصري

02:57 م 16/12/2025
تصوير: محمد معروف:

قال رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، إنه يستهدف تنمية جزيرة تطل على النيل في سوهاج مع تصور مبدئي لضمها فندق ونادٍ رياضي للألعاب الرياضية.

ولفت ساويرس، خلال مقابلة صحفية بمؤتمر جريدة حابي السنوي السابع أجرتها ياسمين منير ورضوى إبراهيم مديرتا التحرير والشريكتان المؤسستان، إلى أنه افتتح مؤخرا فرعا لشركة شغلني في سوهاج لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات العملية وإلحاقهم بالشركات بدون أي مصاريف خاصة بعملية التعهيد.

وعن نظرته للقطاع السياحي وفرص ضخ استثمارات مستقبلية، أشار ساويرس، إلى أنه ضخ استثمارات إجمالية بنحو مليار ونصف في منطقة الأهرامات.

وأضاف نجحنا في القضاء على الممارسات الضارة الصادرة من أصحاب الخيول والجمال في المنطقة والعمليات الاستفزازية التي كانت تثير غضب السياح وتمكنا من إدخال الأتوبيسات وإدارة المنطقة بشكل جيد.

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل

ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات

ساويرس: استقرار سعر الصرف بمصر حاليا عامل أساسي في طمأنة المستثمرين

ساويرس: طرح بنكي الأهلي ومصر بالبورصة سيجد نجاحا كبيرا

