5 أيام على بدء فصل الشتاء.. ماذا ينتظرنا؟

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قِبل الملايين من مستخدمي محركات البحث المختلفة عن توقيت بدء فصل الشتاء 2026، وكم يومًا يتبقى؟ نظرًا لرغبتهم في الاستعداد لهذا الفصل الذي يشهد تساقط أمطار وموجات شديدة من البرد.

ويستعرض "مصراوي"، في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة بشأن توقيت بدء فصل الشتاء 2026، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة من قِبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأيضًا أشد الأيام برودة خلال فصل الشتاء.

موعد بدء فصل الشتاء 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن فصل الشتاء 2026 في مصر ينطلق يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و41 دقيقة، وفقًا لتقديرات الحسابات الفلكية.

ويتبقى من الآن وحتى 21 ديسمبر نحو 4 أيام على بداية فصل الشتاء في مصر رسميًّا؛ إذ إن اليوم يوافق 16 ديسمبر 2025، والشتاء يحل في 21 ديسمبر الحالي.

أشد الأيام برودة خلال فصل الشتاء

تعد مربعانية الشتاء (وهي فترة زمنية تقليدية في التقويم الشعبي العربي والمصري، تُعد جزءًا من تقسيم السنة إلى مربعات مناخية لكل منها ثلاثة أسابيع تقريبًا)، التي تمتد من أواخر ديسمبر حتى أواخر يناير، من أشد فترات الشتاء برودة؛ إذ تتسم بانخفاض حاد في درجات الحرارة، وقد تشهد بعض المناطق تساقط ثلوج؛ خصوصًا في المناطق المرتفعة.

ويعتبر شهر "طوبة" من أبرد الشهور خلال السنة، ويتزامن هذا الشهر مع ذروة فصل الشتاء في مصر؛ إذ يبدأ وَفق التقويم القبطي يوم 9 يناير ويستمر حتى 7 فبراير 2026، مع توقعات بتقلبات جوية حادة تؤثر على مختلف المحافظات.

ويشهد شهر فبراير ذروةَ البرودة في بعض الدول؛ مثل مصر، خصوصًا خلال ما يعرف شعبيًّا بـ"ليالي الطوالح"، والتي تمتد من 14 إلى 23 يناير، وتليها "الصوالح" من 24 يناير حتى 2 فبراير، ثم فترة "قرة العنز" من 12 إلى 14 فبراير، والتي تعرف بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وشدة البرودة ليلًا.

الأسباب الفلكية للبرودة

تعود هذه الموجات الباردة إلى الانقلاب الشتوي الذي يحدث في 21 أو 22 ديسمبر، ويسجل خلاله أطول ليل وأقصر نهار في السنة، وبعد هذا التوقيت، تستمر درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًّا، لتبلغ ذروتها في يناير وفبراير، تزامنًا مع تمركز الشمس بعيدًا عن نصف الكرة الشمالي.

وتشير التوقعات المناخية إلى أن أشد أيام الشتاء برودة تتركز في شهرَي يناير وفبراير، مع امتداد الذروة من نهاية ديسمبر حتى نهاية فبراير، وهي الفترة التي تمثل قلب الشتاء وأشد أيامه برودةً.