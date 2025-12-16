وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية

كتب- محمد شاكر:

اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام، والتي تُنظمها قطاعات الوزارة المختلفة على مستوى الجمهورية، تأكيدًا لمكانة اللغة العربية بوصفها وعاء الهوية الوطنية، وركيزة أساسية من ركائز الوعي الثقافي والحضاري، وأحد أهم روافد بناء الإنسان.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية يأتي تأكيدًا لإيمان الدولة المصرية العميق بدور اللغة بوصفها أحد الأعمدة الراسخة للهوية الوطنية، وأداة فاعلة في نقل المعرفة وبناء الوعي، مشيرًا إلى أن اللغة العربية شكّلت عبر تاريخها الطويل وعاءً للإبداع الإنساني، وأسهمت في صياغة ملامح الشخصية المصرية وترسيخ خصوصيتها الحضارية.

وأوضح وزير الثقافة أن الوزارة تحرص على دعم اللغة العربية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي اليومي، من خلال برامج وأنشطة متجددة تمزج بين البعد المعرفي والإبداعي، وتهدف إلى مخاطبة الأجيال الجديدة بلغة معاصرة تحافظ على أصالة العربية، وتفتح في الوقت ذاته آفاقًا أوسع للتفاعل معها والانتماء إليها.

وأشار الوزير إلى أن صون اللغة العربية وتطوير آليات التعامل معها مسؤولية مجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل جهود المؤسسات الثقافية والتعليمية والإعلامية، لافتًا إلى أن أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية تمتد إلى مختلف المحافظات، في إطار حرص الوزارة على تحقيق العدالة الثقافية، وترسيخ مكانة اللغة العربية كعنصر جامع للوجدان والذاكرة والهوية الوطنية.

وجاءت أجندة فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على النحو الآتي:

قطاع الفنون التشكيلية..

ينظم قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، عددًا من الفعاليات الفنية والأدبية بعدد من المتاحف الفنية والمراكز الثقافية التابعة، وهي: ندوة بعنوان «اللغة العربية: هوية وثقافة وعطاء» بمتحف مصطفى كامل، وورشة إلقاء شعري بعنوان «لغة الضاد في الشعر العربي» بمركز دنشواي الثقافي، بينما يستضيف متحف محمد ناجي ورشة بعنوان «اليوم العالمي للغة العربية»، وذلك يوم الخميس 18 ديسمبر 2025.

وفي اليوم ذاته يستقبل متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم (متحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية) ورشة فنية.

ويختتم القطاع فعالياته بورشة خط عربي بمتحف ومركز الأبنودي للسيرة الهلالية، يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، حيث تنطلق جميع هذه الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتُقام بالمجان.

دار الكتب والوثائق القومية..

تنظم دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، من خلال مركز تحقيق التراث، ندوة بعنوان «اللغة العربية وتعزيز مقومات الهوية»، وذلك يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري.

صندوق التنمية الثقافية..

ينظم صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المهندس حمدي سطوحي، مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على صندوق التنمية الثقافية، من خلال بيت الشعر العربي، محاضرة يوم الأحد 21 ديسمبر الجاري، ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، يقدمها الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، بعنوان «لغة في خطر»، يعقبها أمسية شعرية يشارك فيها شعراء مصريون وعرب.

المجلس الأعلى للثقافة..

يقيم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور أشرف العزازي، من خلال المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، احتفالًا بيوم اللغة العربية بالتعاون مع دار نهضة مصر، وذلك يوم الخميس 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بالحديقة الثقافية للأطفال.

وتتضمن فعاليات الحفل عروضًا فنية لفريق «بنات وبس» الاستعراضي، وعرض الأراجوز، وعروض كروكي لعرائس الماريونت، وورشًا فنية متنوعة، ويتخلل فقرات الحفل إلقاء شعر للمبدعين الصغار من الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير.

كما يتم تسليم هدايا مقدمة من دار نهضة مصر لمجموعة من الأطفال المبدعين في مجال الأدب من الحاصلين على جائزة الدولة للمبدع الصغير، إلى جانب تقديم نماذج من الأطفال المبدعين من أبناء المركز الفائزين بالجائزة.

الهيئة العامة لقصور الثقافة..

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الفعاليات في القاهرة والمحافظات، تتضمن ندوات ثقافية وأمسيات شعرية بمشاركة نخبة من الأدباء والمثقفين على مستوى الجمهورية، احتفاءً بهذه المناسبة.

الجدير بالذكر أن اليوم العالمي للغة العربية هو يوم للاحتفال باللغة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، الذي أقر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

