كتب- أحمد الخطيب:

أكد أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن مصر تمتلك منظومة متكاملة ومتنوعة لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي وضمان استقرار إمدادات الطاقة، موضحًا أن الاستراتيجية الحالية تقوم بالأساس على تنويع مصادر الإمداد لتقليل الضغوط على السوق المحلي والتعامل بمرونة مع أي طوارئ.

وأوضح كمال، خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس"، أن مصر تعتمد على أربعة مصادر رئيسية للغاز الطبيعي، ما يحقق قدرًا كبيرًا من الأمان في منظومة الطاقة.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي، سواء ما تنتجه الدولة مباشرة أو حصة الشركاء الأجانب، يمثل حاليًا نحو ثلثي حجم الاستهلاك المحلي، وهو ما يشكل العمود الفقري لإمدادات الغاز.

وأضاف أن المصدر الثاني يتمثل في الغاز المستورد عبر خطوط الأنابيب من الدول المجاورة، حيث تتراوح كميات الضخ اليومية بين مليون ومليون و200 ألف قدم مكعبة غاز، ما يوفر دعمًا إضافيًا للشبكة القومية، خاصة خلال فترات الذروة.

ولفت وزير البترول الأسبق إلى أن المصدر الثالث هو محطات إعادة التغويز الأربع، والتي تعمل كبدائل طارئة عند الحاجة، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 3 مليارات قدم مكعبة غاز يوميًا.

وأوضح أن هذه المحطات تمثل صمام أمان في حال توقف بعض الآبار للصيانة أو حدوث أي ظروف طارئة، مؤكدًا أنها ساعدت على استقرار المنظومة الإنتاجية واستمرار تغذية محطات الكهرباء، بالتوازي مع استخدام المازوت والوقود الثقيل عند الضرورة.

وشدد كمال على أن تنويع مصادر الغاز لم يكن خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتجنب الاعتماد على مصدر واحد، خاصة في ظل الطبيعة المتغيرة للإنتاج وتوقف بعض الآبار أو الخطوط بشكل مؤقت، مضيفًا أن تعدد البدائل، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد أو محطات التغويز أو الوقود الاحتياطي، منح منظومة الطاقة مرونة عالية، وألغى أي ضغوط على مصدر بعينه.

وفيما يتعلق بالمباحثات مع دول الجوار، أشار كمال إلى أن مصر تجري مفاوضات متقدمة لتعزيز استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب، موضحًا أن قيمة الصفقة المتفق عليها تصل إلى نحو 35 مليار دولار على مدار 15 عامًا، وليست دفعة واحدة، وتهدف إلى رفع معدلات الضخ لتصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.

وأضاف أن سعر الغاز تم الاتفاق عليه بالفعل وهو ثابت ولم يشهد تغييرًا مقارنة بالاتفاقات السابقة، بينما لا تزال بعض التفاصيل اللوجستية قيد المناقشة، واصفًا إياها بأنها إجراءات تنظيمية مؤقتة يجري الانتهاء منها تمهيدًا لتوقيع الاتفاقيات النهائية.

وأكد وزير البترول الأسبق أن مصر تمتلك منظومة آمنة ومتكاملة لتأمين الغاز الطبيعي، تقوم على الجمع بين الإنتاج المحلي، واستيراد الغاز عبر الأنابيب، ومحطات إعادة التغويز، والوقود الاحتياطي، إلى جانب التنسيق المستمر مع دول الجوار، وهو ما يضمن استمرار تغذية محطات الكهرباء والقطاع الصناعي، وقدرة الدولة على مواجهة أي تحديات محتملة في سوق الطاقة المحلي.