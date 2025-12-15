سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 15 ديسمبر 2025

كتبت: ميريت نادي

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6621 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6598 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5773 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4948 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46186 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.