بحضور ساويرس.. أنطلاق فعاليات مؤتمر "حابي" السنوي السابع غدا

كتبت- منال المصري:

تنطلق فعاليات مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع غدا الثلاثاء تحت عنوان (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، برعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.



جاء اختيار عنوان مؤتمر هذا العام (تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030)، معبرًا عن هدف بناء اقتصاد تنافسي قوي ومتنوع، وفقًا لما تم إعلانه في رؤية مصر 2030، التي تم إطلاقها في فبراير 2016، والتي تلاها وتكامل معها الكثير من البرامج والرؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، ما جعل تعزيز تنافسية الاقتصاد محورًا لا تخلو منه خطة قطاعية أو إستراتيجية عامة.



وتضمن فعاليات المؤتمر مقابلة مع نجيب ساويرس رجل الأعمال المصري تتم خلالها تناول رؤية ساويرس للاقتصاد المصري وتوقعاتها المستقبلية لبعض القطاعات وتوسعاته داخل وخارج مصر.

أهم المتحدثين

أعلنت "حابي" عن المتحدثين بالمؤتمر منهم الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإسلام عزام رئيس البورصة المصرية.

كما يضم الحضور يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، وشريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، وعبد الله سلام الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر.

ويناقش المؤتمر عبر جلساته ولقاءاته المختلفة مفهوم تنافسية الاقتصاد المصري، ويرصد الإجراءات والتشريعات والخطط التنفيذية لتعزيز هذه التنافسية، سواء بين اللاعبين الرئيسيين به في مختلف القطاعات بشقيها الاستثماري والتجاري، أو أمام الاقتصادات المجاورة والشبيهة، وكذلك دور شكل الملكية والحصص السوقية في تحديد درجة هذه التنافسية وقياس كفاءتها.

كما تتناول جلسات المؤتمر، إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ورفع تصنيف مصر في المؤشرات والتقارير الدولية التي تقيس بيئة ممارسة الأعمال، وقدرة الاقتصاد على تنويع مصادر الدخل الرئيسية وتوليد فرص العمل من مختلف القطاعات، وتعزيز فرص نمو الاستثمار المحلي جنبًا إلى جنب مع أهداف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.