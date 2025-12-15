قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الديك الرومي ارتفعت بقيمة تتراوح بين 10 و20 جنيها للكيلو بالأسواق، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأضاف السيد، لمصراوي، أن أسعار الديك الرومي الحي تتراوح حاليًا بين 110 و120 جنيها للكيلو، باختلاف منطقة لآخرى، بينما يتراوح سعر الديك الرومي المبرد من 150 إلى 160 جنيها.

ويتراوح وزن الديك الرومي بين 7 و16 كيلو، ويتراوح سعره بين 770 جنيها و 1680 جنيها، باختلاف الوزن وباختلاف السعر من منطقة لأخرى، بحسب السيد.

وأضاف السيد أن تكاليف تربية الديك الرومي مرتفعة حيث أنه يحتاج إلى أعلاف تحتوي على نسبة 28% بروتين على الأقل.

وأوضح السيد، أن كل 2 كيلو من علف ينتج كيلو من لحم الديك الرومي، فضلا عن تكلفة التشغيل والأدوية واللقاحات، وتستغرق دورة تربيته نحو 4 أشهر.

وأشار السيد، إلى أن سعر الكتكوت الرومي عمر يوم وصل إلى 200 جنيه، فيما يصل سعر الكتكوت إلى 280 جنيها في عمر الفراق.

وأشار السيد، إلى ضعف الإقبال في الفترة الحالية، متوقعا زيادة الإقبال في الأيام المقبلة، كلما اقتربنا من موسم "الكريسماس".