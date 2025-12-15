كتبت: ميريت نادي

انخفضت أسعار الدواجن، البطاطس، والعدس، والفول، والدقيق، والزيت، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

