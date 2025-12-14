ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأبيض، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار البلدي، والليمون البلدي، والبرتقال البلدي، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، بينما انخفضت أسعار الطماطم، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والخيار الصوب، أسعار مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و28 جنيهًا، بتراجع 6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 17 و21 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 30 و38 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.