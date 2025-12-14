إعلان

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

كتب : أحمد الخطيب

10:02 ص 14/12/2025

الحديد والأسمنت

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الحديد، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 38000 جنيه، بزيادة 950 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37562.5 جنيه، بزيادة 62.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4043.75 جنيه، بتراجع 17.36جنيه.

