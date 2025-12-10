ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-12-2025، بينما انخفضت أسعار الجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.12 جنيه، بزيادة 9 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 59.86 جنيه، بتراجع 28 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.15 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 92.59 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.39 جنيه، بتراجع 26 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.4 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.67 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.51 جنيه، بزيادة 61 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.42 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو اللحوم الطازجة: 400.58 جنيه، بزيادة 1.9 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 90.46 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.88 جنيه، بتراجع 35 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.63 جنيه، بزيادة 5 قروش.

كيلو الجبن الأبيض: 135.18 جنيه، بتراجع 5.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.58 جنيه، بزيادة 3.38 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.23 جنيه، بزيادة 84 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.02 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.