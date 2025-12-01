إعلان

انخفاض المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : مصراوي

03:34 م 01/12/2025

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.15% عند مستوي 40693 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.02%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 425.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.78% عند مستوى 40753 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد الماضي.

