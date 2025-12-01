الحزمة الثانية من التسهيلات.. مسؤول بمصلحة الضرائب يكشف أهم التفاصيل

أكد محمد عبد المنعم كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن جميع الخدمات الواردة من الخارج تعامل ضريبيًا وفق نظام التكليف العكسي، الذي يضمن تحصيل الضريبة المستحقة على تلك الخدمات بصورة منظمة وواضحة.

حزمة جديدة من التسهيلات ودعم مباشر للممولين والشركات

وقال كشك، في مداخلة هاتفية مع ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف كل الفئات الملتزمة داخل المجتمع الضريبي، موضحًا أن هذه الخطوات ستسهم في توسيع أنشطة الشركات وتوفير بيئة أكثر تنافسية للممولين.

وأشار إلى أنه سيتم الكشف رسميًا عن تفاصيل الحزمة خلال أيام، لافتًا إلى أن المناخ الاستثماري في مصر أصبح أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب بفضل السياسات التي تدعم إطلاق المشروعات الجديدة.

خطوات تعزز الثقة وتدعم بيئة الاستثمار

وأوضح كشك أن التسهيلات المرتقبة تهدف إلى تعميق الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن فتح ملف ضريبي لا يعني التعرض لعقوبات أو ملاحقات، بل يعد إجراءً تنظيميًا يوفر للممول حماية قانونية ويسمح له بممارسة نشاطه التجاري بشكل آمن ومتوافق مع القانون.