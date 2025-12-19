كتب- أحمد الخطيب:

ارتفعت أسعار الطماطم، والخيار، والبصل، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والبرتقال البلدي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-12-2025، بينما انخفضت أسعار الليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 6.5 و12.5 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و11.5 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و28 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و20 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 11 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بتراجع جنيهين.