"صافولا": منتجاتنا من زيوت الطعام ضمن الحدود السعرية لمبادرة خفض الأسعار

قالت شركة "صافولا" للأغذية، إن أسعار منتجاتها الحالية من زيوت الطعام تندرج ضمن النطاق السعري المتفق عليه في إطار المبادرة الوزارية لتخفيض الأسعار.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أنها خفضت أسعار منتجاتها لتكون أقل من مستوياتها المسجلة قبل بدء المبادرة.

وأكدت الشركة، على أن استمرارها فى دعم المبادرات الحكومية الرامية إلى تخفيض أسعار زيوت الطعام بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي أطلقها معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأوضحت الشركة، أن ارتفاع أسعار زيت الصويا عالمياً، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل ومواد التغليف والغاز، فقد انعكس ذلك بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية لمنتجاتها ومع ذلك تحرص أن تظل أي مراجعة للأسعار ضمن حدود النطاق السعري المحدد في إطار المبادرة الوطنية.