انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأحد 9-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3560 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4577 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 5340 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6102 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 42720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61020 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189772 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.60% إلى نحو 4001 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.