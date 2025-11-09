

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التشغيل الفعلي للمقار الإدارية التي خصصتها الهيئة لاستضافة الشركات الناشئة داخل المنطقة الحرة بمدينة نصر، سيبدأ خلال 6 أشهر.



وأوضح أن الهيئة ستقوم بتخصيص مساحات بالمنطقة الحرة بالأسكندرية لاستضافة الشركات الناشئة أيضاً، ثم سيتم تعميم التجربة على باقي المناطق الحرة المنتشرة على مستوى الجمهورية، ليستفيد أكبر عدد من الشركات الناشئة من مزايا العمل داخل المناطق الحرة من سهولة الإجراءات، والإعفاءات الجمركية والضريبية الكاملة.



كانت الهيئة قد خصصت 9 آلاف متر مربع من منشآت المنطقة الحرة بمدينة نصر لاستضافة المقار الإدارية والتشغيلية للشركات الناشئة العاملة في مجال تصدير البرمجيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع التأكد من تواجد مؤسسات القطاع الخاص الداعمة للشركات الناشئة، مثل شركات الخدمات الاستشارية والتسويقية والقانونية، ما يرفع من معدلات نجاح الشركات الناشئة في النمو واقتحام الأسواق الخارجية.



جاءت هذه التصريحات أثناء مشاركة حسام هيبة في قمة Rise Up Prop-Tech المتخصصة في عرض منتجات وخدمات الشركات الناشئة في مجال العقارات والتطوير العمراني، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعبد الحميد شرارة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Riseup"، والمهندس محمد خالد العسال، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، ودانيا غنيم، نائب رئيس شركة إنجيدج للاستشارات، ونخبة من رواد الأعمال المتخصصين في قطاع العقارات والتشييد والبناء وتكنولوجيا المدن الذكية.



وأكد حسام هيبة اقتناع الحكومة بضرورة الاعتماد على الشركات الناشئة لضمان تحقيق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة، من 6% إلى 7%، لأن الشركات الناشئة هي الأسرع نمواً، لذا استخدمت الجهات التنظيمية الأفكار والمقترحات الإبداعية لرواد الأعمال لتطوير مقترحات التشريعات للتحول الجهات التنظيمية إلى جهات محركة وداعمة للنمو.



وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة خصصت مسار سريع لرواد الأعمال لتأسيس وتشغيل شركاتهم، حيث يستغرق التأسيس الإلكتروني لشركة الشخص الواحد ساعتين فقط، كما يحصل رواد الأعمال على خدمة مُميزة (VIP) في مراكز خدمات المستثمرين دون تحميلهم أية رسوم إضافية.