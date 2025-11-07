قبل دفع الفاتورة أو شحن الرصيد.. اعرف حقوقك لدى شركات المحمول

كتبت- آية محمد:

تقدم شركات الاتصالات في مصر أنظمة دفع متنوعة لتلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين، ما بين الأنظمة مسبقة الدفع "شحن الرصيد" التي تمنح العميل تحكمًا أكبر في نفقاته من خلال الدفع المسبق قبل الاستخدام، والأنظمة آجلة الدفع "الفواتير" التي تتيح للمستخدم الاستفادة من الخدمات أولًا ثم سداد قيمتها لاحقًا.

ويتميز كل نظام بمجموعة من المزايا التي تناسب أنماط الاستخدام المختلفة، إلى جانب مجموعة من الحقوق التي يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لضمان الشفافية وحماية المستهلك في التعامل مع شركات المحمول.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية حقوق المستخدمين في كل نظام:

أولًا: حقوق المستخدمين في أنظمة الدفع المسبق (شحن الرصيد)

- توفير معلومات واضحة عن شروط وأحكام الخدمة من خلال وسائل متعددة مثل الموقع الإلكتروني والتطبيق والأكواد المختصرة.

- تمكين المستخدم من متابعة استهلاكه للباقات أو الرصيد بسهولة في أي وقت.

- إرسال رسائل نصية دورية تُخطر المستخدم بنسبة الاستهلاك من الباقة.

- إرسال رسالة مجانية بعد كل عملية شحن توضح قيمة المبلغ المشحون، وأي خصومات أو مديونيات سابقة تم خصمها مع ذكر السبب في حال وجود خصم.

- توضيح حالة الرصيد عند انتهاء صلاحية الباقة، مع بيان فترات السماح المقررة لإعادة الشحن قبل إيقاف الخدمة.

ثانيًا: حقوق المستخدمين في أنظمة الدفع الآجل "الفواتير"

- إصدار فاتورة مفصلة وواضحة عند طلب العميل ذلك.

- إتاحة الفاتورة للمستخدم بنسخة إلكترونية مجانية أو ورقية بمقابل بسيط تحدده الشركة.

- إخطار المستخدم فور إصدار الفاتورة بقيمتها وآخر موعد للسداد، مع إرسال رسالة تذكيرية قبل الموعد المحدد.

- إخطار المستخدم في حالة تأخر السداد، مع منحه مهلة لا تقل عن أسبوع قبل اتخاذ أي إجراء بقطع الخدمة.

- توفير الفاتورة بلغة عربية واضحة ومفهومة، مع إمكانية طلب نسخة باللغة الإنجليزية عند الرغبة.

