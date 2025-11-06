إعلان

وزير المالية: صفقة قطر 3.5 مليار دولار استثمارات مباشرة جديدة وليست ودائع

كتب : منال المصري

05:06 م 06/11/2025

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن صفقة الديار القطرية البالغة 3.5 مليار دولار في منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح ستكون استثمارات أجنبية مباشرة جديدة وليست ودائع، وفق ما نقلته رويترز عنه في تصريحات خاصة.


ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية شراكة استثمارية مع شركة الديار القطرية، أحد أذرع صندوق الثروة السيادي القطري، اليوم الخميس لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط.

تضمن الصفقة 3.5 مليار دولار مقابل ثمن الأرض على مساحة 20.5 مليون متر مربع، و26.2 مليار دولار قيمة الإنشاءات ليكون إجمالي الصفقة 29.7 مليار دولار.


تحتفظ قطر بوديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على مدار آخر 3 سنوات بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي.

ويعني حديث كجوك أن الصفقة لا تضمن مبادلة وديعة قطر بالمركزي في أصول منطقتي سملا وعلم الروم.

وأكد كجوك لرويترز أن حصيلة الصفقة سيتم استخدامها لخفض الدين وتحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر.

