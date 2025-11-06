أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، اليوم نجاحها في إتمام خدماتها الاستشارية لشركة ستون باين إيس بارتنرز في صفقة التخارج من حصتها البالغة 7% في شركة تعليم لخدمات الإدارة (TALM.CA).

وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي والمروج الأوحد في الصفقة، وفق بيان اليوم.

وشهدت الصفقة تخارج كاملاً من قبل ستون باين إيس بارتنرز، والتي تمثل شراكة بين شركة StonePine Capital Partners الإماراتية وشركةACE & Company SA، من استثمارها الناجح في شركة تعليم لخدمات الإدارة عبر عملية سجل اكتتاب معجّل.

ونجح الصندوق بفضل هذا التخارج في تحقيق عوائد مجزية على رأس المال المستثمر تقدر بحوالي 4.8 مرة و1.8 مرة قياساً بالعملة المحلية والدولار الأمريكي على التوالي، وفقا للبيان.