إكسون موبيل تتوسع في مصر باستثمار جديد في غرب حقل ظهر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور جون أُرديل نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، توقيع مذكرة نوايا بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إكسون موبيل العالمية، للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2025 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير البترول مع قادة شركات الطاقة العالمية لبحث فرص التعاون وزيادة الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

وتتضمن المذكرة استثمار إكسون موبيل في منطقة امتياز جديدة تقع غرب حقل ظهر على الحدود مع قبرص، ليرتفع بذلك عدد مناطق عملها البحرية في مصر إلى أربع مناطق، بما يعكس ثقة الشركة في بيئة الاستثمار المصرية وفرص الغاز الواعدة بشرق المتوسط.

يأتي التوسع ضمن استراتيجية وزارة البترول لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البنية التحتية المصرية لربط الاكتشافات المستقبلية بمنظومة موحدة تدعم دور مصر كمركز إقليمي لتداول ونقل الغاز في شرق المتوسط.

وعقد الوزير ونائب رئيس الشركة جلسة مباحثات تناولت خطط إكسون موبيل لحفر آبار استكشافية جديدة في منطقتي مصري وكايرو بالبحر المتوسط، إلى جانب متابعة أعمال الامتياز بشمال مراقيا البحرية التي شهدت اكتشاف (نفرتاري-1)، مع التأكيد على الإسراع بتنميته وبدء الإنتاج في أقرب وقت.