أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي إل سي" إتمام نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فإن ذلك جاء عقب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 12 أغسطس 2025 على جميع القرارات الغير عادية بنقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

والموافقة أيضا على نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وقد بدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) في 11 سبتمبر 2025 مع استمرار القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (EGX) بالتداول بدون أي تأثير.