إعلان

مع الاستمرار في بورصة مصر.. "أوراسكوم كونستراكشون" تنتقل إلى سوق أبوظبي العالمي

كتب : منال المصري

01:37 م 04/11/2025

شركة أوراسكوم كونستراكشون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون "بي إل سي" إتمام نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي إلى سوق أبوظبي العالمي.

وبحسب إفصاح الشركة اليوم، فإن ذلك جاء عقب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 12 أغسطس 2025 على جميع القرارات الغير عادية بنقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX).

والموافقة أيضا على نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وقد بدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) في 11 سبتمبر 2025 مع استمرار القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (EGX) بالتداول بدون أي تأثير.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة أوراسكوم كونستراكشون بورصة مصر سوق أبوظبي العالمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

صورة- رئيسا وزراء هولندا وبلجيكا يمارسان الرياضة في ممشى أهل مصر
إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟