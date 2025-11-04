

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 4-11-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3550 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4564 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5325 جنيهات للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6085 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 42600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60850 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189243 جنيهًا.



سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304250 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا



وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.17% إلى نحو 3993 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.