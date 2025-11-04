الإحصاء: 11% زيادة في إنتاج مصر من لحوم الدواجن خلال 2024



ارتفعت كميات لحوم الطيور والدواجن في مصر بنسبة 11% خلال عام 2024، لتسجل 2.4 مليون طن (وزن قائم) مقابل 2.2 مليون طن في عام 2023، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.



وارتفعت أعداد رؤوس الماشية الحية (أبقار وجاموس وأغنام وماعز وجمال) إلى 8.1 مليون رأس خلال عام 2024، مقابل 7.6 مليون رأس في العام السابق، بزيادة بلغت 6.7%، كما زاد إجمالي عدد الحيوانات المذبوحة إلى 4.4 مليون رأس مقابل 4.2 مليون رأس بنسبة نمو بلغت 3.6%، بحسب الإحصاء.



في المقابل، ارتفع إنتاج لحوم الماشية من الذبائح إلى 754 ألف طن مقابل 650 ألف طن، بزيادة 16%، بينما زاد الإنتاج المحلي من اللبن الخام إلى 6.6 مليون طن مقابل 5.7 مليون طن بنسبة نمو 15.7% خلال الفترة نفسها.



كما سجل إنتاج البيض زيادة بنسبة 1.4% ليبلغ 16.6 مليار بيضة خلال عام 2024، مقابل 16.4 مليار بيضة في العام السابق، فيما انخفض إنتاج العسل بنسبة 3.6% ليصل إلى 3.7 ألف طن مقابل 3.8 ألف طن عام 2023.