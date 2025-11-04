إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:04 ص 04/11/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


انخفض متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 94.73 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 74.71 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 113.78 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الفراخ انخفاض أسعار الدواجن الأسواق تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور