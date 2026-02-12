إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 12 فبراير 2026

كتب : ميريت نادي

03:30 م 12/02/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7742 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7692 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6730 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5769 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 53840 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

