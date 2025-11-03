إعلان

بسبب فوائد الدين.. قفزة 39% في المصروفات الحكومية خلال الربع الأول

كتب : منال المصري

05:21 م 03/11/2025

وزارة المالية المصرية

أظهر التقرير الشهري لوزارة المالية، أن إجمالي المصروفات الحكومية بموازنة مصر زاد 39% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 1.15 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أن عبء مدفوعات الفوائد بموازنة ارتفع بنحو 54% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي إلى نحو 695.3 مليار جنيه، وفق التقرير الشهري لوزارة المالية.

وأضاف أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة لمصر ارتفع بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى 159.2 مليار جنيه.

وتراجع دعم شراء السلع والخدمات بموازنة بمصر بنحو 5.1% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي إلى نحو 38.4 مليار جنيه، وفق التقرير.

