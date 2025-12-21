ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.03% عند مستوى 41348 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.09%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.05%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 288 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 153 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 135 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.39% عند مستوى 40926 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.