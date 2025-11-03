عجز موازنة مصر يتفاقم لـ2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالربع الأول

أظهر التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية تفاقم العجز الكلي بموازنة مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو إلى سبتمبر 2025) إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.1% بنفس الفترة من العام المالي السابق.

وأظهر التقرير، ارتفاع الفائض الأولي إلى 0.9% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الحالي مقابل 0.5% في الفترة المقارنة.

والفائض الأولي يعني إيرادات الدولة تجاوزت مصروفاتها بعد استبعاد عبء فوائد الدين.

تستهدف مصر تحقيق عجز كلي خلال العام المالي الحالي بنسبة 7.3% وفائض أولي بنسبة 4%.