تراجع الدينار الكويتي.. أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

10:42 ص 03/11/2025

أسعار العملات العربية

انخفضت أسعار 3 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3-11-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.53 جنيه للشراء، و12.6 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 12.83 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 123.88 جنيه للشراء، و125.44 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 11.97 جنيه للشراء، و12.97 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 66.06 جنيه للشراء، و66.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى: 152.96 جنيه للشراء، بتراجع 25 قرشًا، و154.13 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

