ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدقيق وزيت الذرة وعباد الشمس خلال تعاملات اليوم السبت 29-11-2025، بينما انخفضت أسعار العدس والدواجن والأرز السائب، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.54 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 65 جنيها، بزيادة 4.69 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 30.68 جنيه، بارتفاع 5.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.77 جنيه، بارتفاع 6.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 40.28 جنيه، بارتفاع 5.35 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.93 جنيه، بارتفاع 1.18 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.18 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.25 جنيه، بارتفاع 10 قروش.

لتر زيت الذرة: 116.88 جنيه، بزيادة 6.32 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 418.12 جنيه، بارتفاع 20.85 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 93.38 جنيه، بانخفاض 3.5 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 23 جنيها، بانخفاض 4.5 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55 جنيها، بارتفاع 2.16 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.38 جنيه، بزيادة 7.87 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 274.62 جنيه، بتراجع 3.59 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.53 جنيه، بزيادة 65 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 102.44 جنيه، بتراجع 1.6 جنيه.