"دويتشه بنك" يرفع توقعاته لسعر الذهب في 2026

رفع دويتشه بنك العالمي توقعاته لسعر الذهب في عام 2026 إلى 4450 دولارا للأوقية، مشيرا إلى استقرار تدفقات المستثمرين والطلب المستمر من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك، وفق ما نقلته رويترز، أن يتراوح سعر الذهب بين 3950 و4950 دولارًا للأوقية في العام المقبل، مع ارتفاع الحد الأعلى بنحو 14% فوق السعر الحالي لعقد آجل للذهب في البورصة لشهر ديسمبر 2026.

وسلط دويتشه بنك الضوء على ما أسماه "صورة هيكلية إيجابية"، مشيرا إلى أن عمليات الشراء التي تقوم بها البنوك المركزية واستثمارات صناديق الاستثمار المتداولة كانت تستوعب جزءا كبيرا من العرض، مما يترك جزءا أقل لسوق المجوهرات، في حين يستمر الطلب الإجمالي في تجاوز العرض.

وتوقع البنك أيضًا أن تساعد تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة في الحفاظ على مستوى أدنى للسعر في العام المقبل، قائلاً إنها "تشير إلى أن الدعم عند 3900 دولار للأوقية سوف يستمر".

وأضاف أن سنوات من نقص المعروض من الفضة والبلاتين والبلاديوم من شأنها أن تعمل على تحسين حساسيتها لقوة الذهب، مع إشارة أسعار الإيجار المرتفعة إلى ضيق مستمر في السوق المادية.

أبقى البنك على توقعاته لسعر الذهب في عام 2027 عند 5150 دولارا، قائلا إنه "يتأرجح بين عدم اليقين" بين سيناريوهات العمل المعتادة وارتفاع الطلب الرسمي.

حذر دويتشه بنك من أن المخاطر الرئيسية تشمل الارتباط الإيجابي للذهب بالأصول الخطرة، واحتمال تخفيف سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل أقل مما تتوقعه الأسواق في عام 2026، واحتمال أن يبطئ مديرو الاحتياطي مشترياتهم.

ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 59% هذا العام، متجهة نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي لها منذ عام 1979.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 4381.21 دولار للأوقية (الأونصة) في 20 أكتوبر 2025.