وزير البترول يبدأ زيارة رسمية إلى أستراليا لجذب استثمارات في التعدين

بدأ المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية زيارة رسمية إلى مدينة بيرث بغرب أستراليا، أحد أهم المراكز العالمية في صناعة التعدين، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لجذب استثمارات جديدة من الشركات الأسترالية، في ظل الإصلاحات والحوافز التي أُقرت لتحسين مناخ الاستثمار في قطاع التعدين المصري.

وخلال الزيارة، وفق بيان للوزارة اليوم، التي يرافقه فيها الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، عقد الوزير جلسة مباحثات مع ديفيد مايكل وزير المناجم والبترول في حكومة غرب أستراليا.

وشهد اللقاء استعراض تطورات التعاون بين الجانبين، وزيارة وفد المستثمرين الأستراليين للقاهرة مطلع الشهر الجاري، إلى جانب الحوافز الجديدة المقرر الإعلان عنها لجذب شركات التعدين المتوسطة التي تمثل العمود الفقري للصناعة.

وأعرب المهندس كريم بدوي عن اعتزازه بتنامي علاقات التعاون بين قطاع التعدين المصري والمؤسسات الحكومية في غرب أستراليا، مشيداً بما تحقق من خطوات ملموسة على صعيد جذب مستثمري التعدين الأستراليين لاستكشاف الفرص المتاحة في مصر، والاستفادة من الإصلاحات والحوافز الجديدة.

كما أكد أهمية التعاون العلمي وبناء شراكات مع الجامعات الأسترالية لتنفيذ برامج لتأهيل الكوادر البشرية بقطاع التعدين.

وناقشت المباحثات سبل الاستفادة من الخبرات الأسترالية في تطوير التشريعات التي تشجع الاستثمار وتدعم تعظيم القيمة المضافة للخامات من خلال مشروعات التصنيع، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات لخفض مخاطر الاستثمار، وتسهيل الإجراءات، وآليات تمويل شركات التعدين، مع بحث فتح مجالات تعاون مع المؤسسات المالية الأسترالية والاستفادة من علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية البناء على الزخم الحالي في العلاقات وتحويله إلى مشروعات واستثمارات تعدينية مشتركة تحقق مصالح الطرفين.