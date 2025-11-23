التفاصيل الكاملة لإجراءات تركيب وصلة غاز للمنازل لأول مرة

تسعى شركات الغاز الطبيعي إلى تبسيط خطوات توصيل الخدمة للمنازل، خاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها وصلة خارجية جاهزة أمام العقار، وهو ما يستلزم إجراءات إضافية لضمان سلامة الشبكة واستكمال الجوانب الفنية والقانونية.

وفيما يلي يقدم مصراوي إجراءات توصيل الغاز للمنازل في حالة عدم وجود وصلة خارجية أمام العقار

الحصول على خطاب من الحي

يشترط قبل بدء أي خطوة تقديم شهادة أو خطاب رسمي من الحي التابع له العقار، يثبت عدم وجود أي مخالفات على المبنى أو على الطابق الذي يقيم فيه العميل، لضمان صلاحية المكان للتوصيل.

إبرام التعاقد وسداد الرسوم

تتولى الشركة التعاقد مع العميل وفق المستندات المطلوبة، مع سداد الرسوم المقررة للخدمة، وتشمل:

تأمين العداد

تأمين الاستهلاك

مقابل التحويلات اللازمة داخل الوحدة

هذه الرسوم تعد أساسية قبل بدء التنفيذ.

تنفيذ التركيبات الخارجية والداخلية

بعد سداد مقايسة التركيبات، تبدأ الشركة في مد الوصلات الخارجية اللازمة للعقار، ثم تنفيذ التركيبات الداخلية داخل الشقة وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

إجراء التحويلات اللازمة لأجهزة العميل

في حال احتاجت أجهزة الطهي أو السخانات الموجودة لدى العميل إلى تحويلات أو تعديلات، تتولى الشركة تنفيذها بعد سداد القيمة المستحقة بالكامل.

المستندات المطلوبة لإتمام التوصيل

إثبات الملكية أو الإيجار: تقديم صورة من عقد الإيجار أو مستندات الملكية، مع عرض الأصل للاطلاع.

إيصال كهرباء حديث: إحضار إيصال كهرباء حديث باسم المشترك، للتأكد من بيانات الوحدة وعنوانها.

بطاقة رقم قومي أو جواز سفر: نسخة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع تقديم الأصل عند التعاقد.

ما يفيد سداد تكاليف تنفيذ الأعمال: تقديم ما يثبت سداد قيمة جميع الأعمال التنفيذية المطلوبة سواء للتركيبات أو التحويلات.