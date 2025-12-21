"محمد منصور" ينقل مقر إقامته من لندن لمصر.. فما السبب؟

وكالات:

نقل محمد منصور الملياردير المصري مقر إقامته من لندن إلى مصر ضمن هجرة جماعية للأثرياء المقيمين بعد تشديد بريطانيا الضرائب على غير الأجانب.

بحسب ما نشرته بلومبرج ونقلته عنها "الشرق" فإن السجلات الرسمية أظهرت أن محمد منصور البالغ من العمر 77 عاما، رئيس فرع لإحدى أغنى العائلات في مصر، بات يقيم في بلده الأم، وفقاً لإيداعات السجلات.

كان منصور تبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني (6.7 مليون دولار) لحزب المحافظين في 2023 بعد تعيينه أميناً مالياً أول للحزب، يقيم سابقاً في بريطانيا منذ 2016 على الأقل، بحسب وثائق إيداع الشركات.

استثمارات منصور

كان منصور، استثمر بشكل مبكر في عمالقة التكنولوجيا مثل "إير بي إن بي" (Airbnb) و"سبوتيفاي" (Spotify)، يُصنَّف في وقت سابق ضمن أغنى المقيمين في لندن، وأدار أنشطته من مكتب في حي مايفير بوسط المدينة.

بدأت المجموعة التي تحمل اسم عائلته، والتي يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها، كمصدّر للقطن في 1952، لكنها تحولت منذ ذلك الحين إلى العقارات والأغذية والتصنيع، بما في ذلك امتلاك واحدة من أكبر وكالات معدات البناء التابعة لشركة "كاتربيلر" (Caterpillar) في العالم.

لماذا يغادر الأثرياء بريطانيا؟

بينما لا يزال سبب انتقال منصور غير واضح، شهدت المملكة المتحدة مغادرة عدد متزايد من المليارديرات والعائلات الثرية، في ظل إصلاحات ضريبية واسعة تستهدف الأثرياء القادمين في الأصل من الخارج، المعروفين بغير المقيمين ضريبياً.

وفي مارس 2024، شددت الحكومة المحافظة آنذاك القواعد عبر إلزام غير المقيمين ضريبياً بدفع ضرائب على الدخل المتحقق في الخارج بعد أربع سنوات من الإقامة في المملكة المتحدة، بدلاً من أكثر من عقد.

ومضى حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر أبعد من ذلك، مع تعهد بإلغاء الإعفاءات الضريبية على الميراث للأصول المحتفظ بها في صناديق استثمار خارجية.

وبينما جذبت مناطق منخفضة الضرائب مثل موناكو والإمارات العديد من المغادرين، سلك بعضهم مساراً مشابهاً لمنصور بالعودة إلى أوطانهم.

فقد غيّر ترويلس هولش بوفلسن، مؤسس شركة الملابس العملاقة "بست سيلر" (Bestseller) المالكة لعلامة "جاك آند جونز" (Jack & Jones)، مقر إقامته المعتاد إلى موطنه الأصلي الدنمارك.

كما عاد فريدريك دي ميفيوس، أحد أفراد العائلات الثلاث المؤسسة لشركة المشروبات "إيه بي إن بيف" (AB InBev)، إلى بلده بلجيكا.

وفي أواخر 2022، عيّن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ريشي سوناك منصور أميناً مالياً أول لحزب المحافظين، ما جعله شخصية محورية في الإشراف على الشؤون المالية وجهود جمع التبرعات.

وكانت تبرعاته للحزب في العام التالي الأكبر منذ أكثر من عقد.

كما مُنح لقب فارس العام الماضي تقديراً لإسهاماته في الأعمال والعمل الخيري والخدمة السياسية.