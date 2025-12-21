إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والطماطم واستقرار الذهب

كتب : مصراوي

01:42 م 21/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والطماطم، والسمك البلطي، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأحد 21-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والأرز، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

