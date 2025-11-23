إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأحد

كتب-أحمد الخطيب:

09:34 ص 23/11/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر ببداية التعاملات الصباحية الأحد 23-11-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3630 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4667 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5445 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6222 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 43560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 62220 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 193504 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 311100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4065 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

