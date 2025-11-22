كتب- أحمد الخطيب:

أوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن تثبيت سعر الفائدة دون زيادتها يعد في حد ذاته مؤشرًا إيجابيًا، حيث أي رفع إضافي كان سيضاعف الضغوط على الفلاحين والمصنعين من خلال زيادة تكلفة الاقتراض وتراجع قدرة المشروعات الصغيرة على الاستمرار.

وأضاف لمصراوي أن الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها الحالية يوفر قدرًا من الاستقرار لحين تحسن المؤشرات التضخمية، بما يجعل أي خفض قادم أكثر فاعلية وتأثيرًا على تكاليف الإنتاج وحركة السوق.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد عقدت اجتماعها الخميس الماضي، وقررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال عام 2025 عند 21% للإيداع و22% للإقراض.

جاء القرار بعد أن ارتفع التضخم للمرة الأولى منذ أربعة أشهر ليصل إلى 12.5% في أكتوبر، بعد تسجيله 11.7% في سبتمبر، وذلك عقب سلسلة من خفض الفائدة بلغت 6.25% على أربع مرات منذ بداية العام، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي.

القطاع الزراعي متعطش للخفض

وأكد نائب رئيس الشعبة أن القطاع الزراعي في حاجة ملحة إلى خفض الفائدة حتى يتمكن الفلاحون من التوسع في الإنتاج والحصول على تمويل ميسر عبر البنك الزراعي، مشيرًا إلى أن قرار التثبيت يظل خطوة مقبولة طالما أنه يمهد لتوجه واضح نحو التخفيض في الفترة المقبلة.

وشدد على أن خفض الفائدة مستقبلًا سيعيد شركات خرجت من السوق إلى العمل مرة أخرى، ويرفع الطاقة الإنتاجية، ويعزز الصادرات، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة.

وأضاف أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة في هذه المرحلة يمكن النظر إليه باعتباره خطوة انتقالية ضرورية، خصوصًا بعد الارتفاع الأخير في معدلات التضخم.

وأكد أن التثبيت لا يعد قرارًا سلبيًا كما قد يراه البعض، بل يمثل تمهيدًا لخفض متوقع خلال الاجتماعات المقبلة، وهو ما ينتظره السوق لدعم القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

اقرأ أيضًا:

شعبة المواد الغذائية: تثبيت الفائدة يحمل أثرا إيجابيا على سوق المواد الغذائية

هل يؤثر قرار البنك المركزي على أسعار الذهب؟ خبراء يجيبون

كيلو الدواجن يتراجع لـ55 جنيها.. ورئيس الشعبة: يهدد بخروج المربين من السوق