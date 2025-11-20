قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن السوق يشهد حاليًا حالة من الارتباك بسبب تراجع أسعار الدواجن والبيض إلى مستويات تقل عن تكلفة الإنتاج الفعلية، وهو ما يهدد بخروج عدد من المربين وصغار المنتجين من المنظومة بالكامل.

وأوضح أن سعر الدواجن في المزارع عند حدود 55 جنيهًا، لا يعكس بأي حال من الأحوال تكلفة الإنتاج التي تتراوح بين 62 و65 جنيهًا، مؤكداً أن السعر العادل للدواجن يتراوح بين 68 و70 جنيها.

وأشار إلى أن تراجع الأسعار ليس دليلًا على تحسن السوق بل يمثل إنذارًا بتراجع الإنتاجية في الفترات المقبلة إذا استمرت الأسعار على هذا النحو.

ولفت إلى أن خروج المنتجين من السوق لا يعود فقط لأزمة الأسعار اللحظية ولكن لغياب معادلة عادلة تضمن تغطية التكلفة وتوفير هامش ربح بسيط يمكن المنتج من الاستمرار.

وقال إن أي صاحب مشروع يعمل من أجل تحقيق عائد يحافظ به على نشاطه، وإذا لم يتحقق هذا العائد فمن الطبيعي أن يتجه إلى أوعية توفير بديلة مثل البنوك التي توفر عائداً بلا مخاطرة.

معادلة سعرية لضبط السوق

ودعا رئيس الشعبة إلى وضع معادلة سعرية واضحة تشارك فيها الجهات التنفيذية، وعلى رأسها وزارتي الزراعة والتموين، بحيث يتم احتساب تكلفة الكتكوت والعلف والأدوية البيطرية ونسب النافق واللوجستيات والطاقة، ثم إضافة هامش ربح لا يتجاوز 5% لضمان الاستقرار.

وأكد أن تطبيق هذه المعادلة يصبح ممكنًا طالما توافر احتياطي استراتيجي من الذرة والصويا يكفي لثلاثة أشهر، إذ إن العلف يمثل نحو سبعين في المئة من مدخلات الصناعة.