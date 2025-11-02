استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 2-11-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3553 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4568 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5330 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6091 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب إلى 42640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189430 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304550 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4002 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.