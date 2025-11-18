بعد تراجعها عالميا.. هل ترتفع أسعار البن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البن عالميًا تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن الأسعار في السوق المحلي مستقرة، حيث يفضل التجار عدم رفع أو خفض الأسعار لحين وضوح اتجاهات البورصات العالمية مؤكدا أن استقرار الأسعار في مصر سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن أسباب تذبذب الأسعار عالميًا تشمل قرارات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية ثم التراجع عنها، بالإضافة إلى تراجع المخزون نتيجة انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة للبن، أو بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو موجات الجفاف في مناطق معينة.

وأشار فوزي إلى أن تحديد أسعار البن في مصر يعتمد على عاملين رئيسيين هما: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسعر البن في البورصة العالمية.

وأوضح رئيس شعبة البن أن سعر كيلو البن السادة يبلغ نحو 520 جنيهًا، بينما يصل سعر البن المحوج إلى 680 جنيهًا.