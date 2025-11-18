إعلان

بعد تراجعها عالميا.. هل ترتفع أسعار البن الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

كتب : آية محمد

03:54 م 18/11/2025

أسعار البن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البن عالميًا تشهد حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح أن الأسعار في السوق المحلي مستقرة، حيث يفضل التجار عدم رفع أو خفض الأسعار لحين وضوح اتجاهات البورصات العالمية مؤكدا أن استقرار الأسعار في مصر سيستمر حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف أن أسباب تذبذب الأسعار عالميًا تشمل قرارات دونالد ترامب الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية ثم التراجع عنها، بالإضافة إلى تراجع المخزون نتيجة انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة للبن، أو بسبب الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات أو موجات الجفاف في مناطق معينة.

وأشار فوزي إلى أن تحديد أسعار البن في مصر يعتمد على عاملين رئيسيين هما: سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وسعر البن في البورصة العالمية.

وأوضح رئيس شعبة البن أن سعر كيلو البن السادة يبلغ نحو 520 جنيهًا، بينما يصل سعر البن المحوج إلى 680 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البن حسن فوزي البورصات العالمية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا