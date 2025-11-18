اتفاقية بين حسن علام وتلال العقارية لتطوير مجتمع سكني بالرياض

أعلن تحالف شركة حسن علام القابضة وتلال العقارية، توقيع اتفاقية لتطوير اول مشروع متعدد الاستخدامات مع NHC بوجهة خزام في شمال مدينة الرياض وذلك خلال فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض 2025.

تفاصيل المشروع

وسيتم تنفيذ المشروع عبر ذراع التطوير الجديدة التابعة لحسن علام القابضة، شركة "جروفـا للتطوير"، مستفيدة من خبرة المجموعة الواسعة الممتدة لعقود في تنفيذ العديد من أبرز مشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة.

قد تأسست "جروفا للتطوير" لتوظيف خبرات المجموعة في تطوير وجهات استثنائية في مجالات العقارات والضيافة والوجهات الثقافية، واضعة معايير جديدة في مجالات التصميم والتجربة والقيمة المستدامة على المدى الطويل. وفي المقابل، ستكون “تلال العقارية”، باعتبارها أحد أكبر الشركات العقارية في المملكة، الشريك المحلي لمجموعة حسن علام القابضة في تنفيذ هذا المشروع الريادي.

وقال حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة إن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة تعكس ثقتنا بقطاع العقارات السعودي والتزامنا بالاستثمار طويل الأمد في المملكة.

وجرى توقيع الاتفاقية، وفق بيان الشركة اليوم، بحضور المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير البلديات والإسكان، وحسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، وعمرو علام الرئيس التنفيذي المشارك لشركة حسن علام القابضة، ومحمد علام، الرئيس التنفيذي لشركة "حسن علام العقارية" وشريف صادق، الرئيس التنفيذي لشركة "جروفا للتطوير" ومحمد البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، وعبدالرحمن البسام الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية، وعبدالله العثمان، رئيس مجلس الإدارة لشركة تلال العقارية.