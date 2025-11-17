"WE INNOVATE" تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني

احتفلت المصرية للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "EG-CERT" بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مبادرتهما "WE INNOVATE"، بتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني برعاية البنك الأهلي المصري "NBE"، وذلك ضمن فعاليات حفل التخرج وتسليم الجوائز الذي أقيم على هامش معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2025Cairo ICT.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تأتي هذه الشراكة بين المصرية للاتصالات WE ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومساهمة البنك الأهلي بدعمه للجوائز كنموذج رائد للتعاون بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي لتعزيز الاقتصاد الرقمي الآمن وتمكين الشباب ورواد الأعمال في مجال الابتكار والأمن السيبراني.

وشهد الحفل إعلان البنك الأهلي المصري عن تقديم جوائز مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه دعمًا للفائزين بالمراكز الأولى، وهو ما يؤكد على دوره كشريك نجاح استراتيجي وداعم رئيسي لمنظومة الابتكار في الأمن السيبراني بمصر.

كما أعلنت المبادرة عن اختيار عدد من الفرق المتميزة لتمثيل مصر في مؤتمر "Black Hat 2025"، أحد أبرز المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السيبراني، تحت رعاية "WE INNOVATE"، بما يمنحهم فرصًا فريدة للاحتكاك العالمي والنمو المهني.