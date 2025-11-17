إعلان

"WE INNOVATE" تكرم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني

كتب : آية محمد

12:18 م 17/11/2025

الأمن السيبراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

احتفلت المصرية للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "EG-CERT" بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مبادرتهما "WE INNOVATE"، بتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية للأمن السيبراني برعاية البنك الأهلي المصري "NBE"، وذلك ضمن فعاليات حفل التخرج وتسليم الجوائز الذي أقيم على هامش معرض القاهرة الدولي لتكنولوجيا المعلومات 2025Cairo ICT.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تأتي هذه الشراكة بين المصرية للاتصالات WE ، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومساهمة البنك الأهلي بدعمه للجوائز كنموذج رائد للتعاون بين قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي لتعزيز الاقتصاد الرقمي الآمن وتمكين الشباب ورواد الأعمال في مجال الابتكار والأمن السيبراني.

وشهد الحفل إعلان البنك الأهلي المصري عن تقديم جوائز مالية بقيمة 1.2 مليون جنيه دعمًا للفائزين بالمراكز الأولى، وهو ما يؤكد على دوره كشريك نجاح استراتيجي وداعم رئيسي لمنظومة الابتكار في الأمن السيبراني بمصر.

كما أعلنت المبادرة عن اختيار عدد من الفرق المتميزة لتمثيل مصر في مؤتمر "Black Hat 2025"، أحد أبرز المؤتمرات العالمية في مجال الأمن السيبراني، تحت رعاية "WE INNOVATE"، بما يمنحهم فرصًا فريدة للاحتكاك العالمي والنمو المهني.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمن السيبراني المسابقة الوطنية للأمن السيبراني WE INNOVATE

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو