"وي" تخطط لتحويل ملايين العملاء للفايبر خلال السنوات المقبلة

أعلنت المصرية للاتصالات "WE" مشاركتها هذا العام في النسخة التاسعة والعشرين من معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT، والذي تنطلق فعالياته تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر وبمشاركة وزارات وهيئات حكومية وشركات محلية ودولية وكبار قادة ورواد التكنولوجيا.

وتستعرض الشركة في جناحها جهود تطوير البنية التحتية وتقديم حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها.

وكشفت المصرية للاتصالات خلال المعرض عن خطتها الاستراتيجية الطموحة للتوسع في نشر تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى المنازل "FTTH"، وصولًا إلى جميع العملاء تدريجيًا، ضمن خطة لتحويل ملايين المستخدمين إلى خدمات الفايبر خلال السنوات المقبلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في جودة الإنترنت وزيادة السرعات، بما يتماشى مع احتياجات المستقبل وتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

كما أعلنت الشركة توفير سرعات إنترنت ثابت تصل إلى 500 ميجابت/ث لأول مرة في السوق المصري، بفضل الاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية وشبكات الألياف الضوئية.

واستعرض جناح المصرية للاتصالات أيضًا خدمة "معاك' الموجهة لمجتمع الصم والبكم، والتي تتيح لهم التواصل مع مترجمي لغة الإشارة عبر مكالمات فيديو على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمات ميسرة وشاملة.

وسلطت الشركة الضوء كذلك على قدرات مراكز البيانات التابعة لها، والخدمات الرقمية المقدمة للمؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب مبادرة WE Innovate لتأهيل الشباب في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، استعرضت شركة اورنج مصر أحدث حلولها الذكية خلال مشاركتها في المعرض.

وقال محمد شبل، القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات في اورنج مصر، إن الشركة تقدم خلال مشاركتها في المعرض هذا العام مجموعة من التطبيقات والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، من بينها خدمة "Ask Mariam" التي تم تشغيلها في مطار القاهرة ومطار سفنكس لتقديم دعم كامل للمسافرين فيما يخص مواعيد الرحلات والخدمات المتاحة في المطار والفنادق القريبة والوجهات السياحية.

كما أشار إلى إطلاق خدمة "Sara' للقطاع الفندقي، التي تتحدث أكثر من 100 لغة للتعامل مع السياح داخل الفنادق في مصر، وقد بدأ تطبيقها بالفعل في عدد من المنشآت الفندقية.

وأكد شبل تعاون اورنج مع النيابة العامة لتقديم خدمات المرور والنيابات عبر تطبيق "My Orange"، بما يسمح للمواطنين بإنجاز معاملاتهم من المنزل مع توصيل المستندات حتى باب البيت.

وأضاف أن اورنج تعمل أيضًا على تطوير محاكي تكنولوجي للشبكة يتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، ضمن جهود تحسين البنية التحتية.