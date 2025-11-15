كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة كبيرة يشهدها قطاع الاتصالات بسبب التطبيق بأثر رجعي لمنظومة "تليفوني"، مؤكدًا أن شهر أكتوبر الماضي فقط شهد إيقاف 51 ألف هاتف محمول.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إلى أن هذه الإجراءات أضرت بشكل كبير بالمواطنين والتجار على حد سواء، معتبرًا أن التطبيق العكسي للمنظومة يتناقض مع الوعود الرسمية بعدم تطبيقه بأثر رجعي.

وأضاف رمضان أن الأزمة بدأت منذ إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تطبيق "تليفوني" في يناير الماضي، مؤكدًا أنه تم التأكيد وقتها على عدم التطبيق بأثر رجعي.

وتابع: "ما حدث أنه بدأ التطبيق بأثر رجعي في إبريل، ثم تم إيقاف تليفونات في شهر يوليو، ومرة ثالثة في أكتوبر الماضي"، مشيرًا إلى أن آخر موجة شملت إيقاف 50 ألف جهاز لنحو 50 ألف مواطن.

وأوضح نائب رئيس الشعبة أن هذه الإجراءات تناقض الهدف الأساسي من تطبيق "تليفوني"، الذي يمثل الملاذ الوحيد للمواطن للتحقق من خلو هاتفه من الضرائب.

وأكد أن المواطن يتفاجأ بعد شهرين من التحقق من إعفائه بوصول رسالة تفيد بوجود ضريبة مستحقة، متسائلاً: "طب ده ينفع؟"، في إشارة إلى عدم منطقية هذا الإجراء وتأثيره السلبي على ثقة المواطن في المنظومة.

وأشار إلى أن التطبيق يمثل الدولة، وبالتالي يجب أن يكون مثالًا للشفافية والعدالة، محذرًا من استمرار هذا النهج الذي يؤثر سلبًا على الجميع.

وشدد على ضرورة مراجعة هذه السياسة التي تسببت في شلل لآلاف الخطوط، معربًا عن أمله في إيجاد حل عاجل يضع حدًا لمعاناة المواطنين والتجار من هذه الإجراءات.