

كتبت- منال المصري:

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة أن أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية ستبدأ العمل في مايو المقبل، بمساحة ٤٠ فدان على ضفاف النيل في محافظة الجيزة، لتقدم نموذج عالمي للسياحة العلاجية، هذا القطاع التي تمتلك فيه مصر كل مقومات النجاح.

جاءت هذه التصريحات خلال حسام هيبة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان.

كان حسام هيبة، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية قد وقعا عقد تطوير وتشغيل "منتجع نايا الصحي" بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف في عام 2024، ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذًا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.

وقال حسام هيبة إن فرص الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية هي الأكثر جذباً، حيث تدمج بين المزايا التنافسية لقطاعي السياحة والصحة، وكلاهما يشهد طلباً متزايداً داخلياً وخارجياً، لكن كان التحدي الرئيسي هو استخراج العديد من التراخيص، لهذا تنوب إدارة المناطق الاستثمارية بالهيئة عن المستثمر في استصدار التراخيص، كما تعمل مع باقي قطاعات الدولة على تشغيل منصة التراخيص الحكومية، التي ستسمح باستصدار كافة التراخيص من 42 جهة حكومية خلال 20 يوم عمل فقط.

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة تقوم بالترويج لفرص الاستثمار في قطاع الصحة في الجولات الترويجية التي تقوم بها خارج مصر، وتدعم الشركات الناشئة لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة العلاجية.

وأكد حسام هيبة أن الدول التي تعاني من الشيخوخة السكانية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، مهتمة بإنشاء مؤسسات سياحة علاجية واستشفائية في مصر، لخدمة مواطنيها الذين يعتبرون مصر من أهم المقاصد السياحية العالمية.

وقال الدكتور محمد كرار إن مجموعة مكسيم تسعى لإطلاق منظومة سياحية علاجية مكتملة من لحظة وصول السائح إلى مصر حتى مغادرته للأراضي المصرية، وهذا يتطلب عمل مستمر لتكوين خبرات في هذا المجال، ودعم كافة الجهات الحكومية المرتبطة بهذا القطاع.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية، والتي يتم إطلاقها بالتزامن مع المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ستتيح التقدم بطلب للحصول على تأشيرة السياحة العلاجية إلى مصر، على أن يتم الرد على الطلب في مدة أقصاها 72 ساعة.

وقالت الدكتورة هبة صفوت عبد الرازق، المدير العام لعيادة إليكسير بالإمارات، إن مصر لديها مقومات كافية لأن تكون قائدة المنطقة في مجال السياحة العلاجية، لكونها من الدول التي تجمع بين الكفاءات البشرية والتنوع المناخي والجغرافي والبنية التحتية.